Ind vs Sl 1st T20: बीसीसीआई की आंखों में चुभे खराब कवर, बोर्ड कर रहा रिपोर्ट का इंतजार

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच में इस बात की उम्मीद कभी नहीं की जाती कि बारिश के दौरान पिच पर जो कवर डाले गए हों वो फटे हुए हैं और उनसे पानी रिसकर पिच पर पहुंचे, जिसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग किया जाए, पर ये सभी नजारे रविवार शाम गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम (Ind vs Sl 1st T20) में देखने को मिले जहां भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला पहला टी-20 बारिश और फिर पिच गीली होने के कारण रद्द कर दिया गया. यह बात बीसीसीआई (BCCI) को पसंद नहीं आई है, जो अब मुख्य क्यूरेटर आशीष भौमिक की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार है और इसका सीधा असर नए राज्य संघ के कम अनुभव पर पड़ेगा. उन्होंने भौमिक और सीईओ राहुल जौहरी पर भी उंगली उठाई है.

यह भी पढ़ें: ..और अब मुंबई-कर्नाटक रणजी मुकाबले में मैदान पर प्रकट हुए दो सांप

उन्होंने कहा, "इस तरह की चीजें होंगी क्योंकि लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के बाद सभी संघों के अधिकारियों के सामने इस तरह की चीजें आएंगी. किसी भी संघ के पास मौका नहीं है कि वो निरंतरता में चीजें को प्लान करे. आज के दौर में पूरे विश्व में हित धारकों के लिए निरंतरता सबसे बड़ी चिंता का विषय है." उन्होंने कहा, "संघों को कभी इस तरह के मामले सुलझाने का मौका नहीं दिया गया. मुझे लगता है कि इसके लिए काफी हद तक बीसीसीआई क्यूरेटर और सीईओ को जिम्मेदार ठहराना चाहिए जिनको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि स्टेडियम में बुनियादी जरूरत की चीजें मौजूद हैं."

यह भी पढ़ें: कुछ ऐसे आखिरी टेस्ट जीत ऑस्ट्रेलिया ने किया न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ

एक अन्य अधिकारियों ने प्रशंसकों की निराशा की बात कही जो बाकी का मैदान सूखा होने और सिर्फ पिच गीली होने के कारण निराश लौटे. उन्होंने साथ ही कहा कि अगर कोई पूर्व अधिकारी, सलाहकार के तौर पर भी उनके साथ होता तो इससे मदद मिलती. उन्होंने कहा, "सर्वोच्च अदालत के आदेश के कारण हम पूर्व अधिकारियों से सलाह लेने से डरते हैं. कोर्ट ने हालांकि एक आदेश में कहा है कि हम पूर्व अधिकारियों को सलाहकार के तौर पर ले सकते हैं लेकिन हम जोखिम नहीं लेना चाहते. प्रशंसकों ने जो महसूस किया उससे हम निराश हैं. कुछ लोग तो काफी दूर से गुवाहाटी आए थे लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं."

Was good to see some old buddies at the cricket yesterday #indvsl@harbhajan_singh@IrfanPathan@SanjanaGanesan@StarSportsTamil@StarSportsIndia#Guwahatipic.twitter.com/jNePlYOyva