Ind vs Sl 1st T20: शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह पर नजरें रहेंगी पहले टी20 मुकाबले में

भारत और श्रीलंका के बीच यहां के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच (Ind vs Sl 1st T20) रविवार को खेला जाएगा. इस सीरीज में सभी का ध्यान भारत के दो दिग्गजों- शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह पर रहेगा, जो चोटों के बाद वापसी कर रहे हैं. विंडीज के खिलाफ भारत ने टी-20 और वनडे सीरीज दोनों में जीत हासिल की थी. इसके बाद टीम ब्रेक पर थी और अब नए साल की शुरुआत वह जीत के साथ करना चाहेगी. श्रीलंका की मौजूदा टीम को देखा जाए हर हाल में भारत का पलड़ा उस पर भारी लग रहा है. यह हालांकि टी-20 है और खेल के इस सबसे छोटे प्रारूप में कोई भी टीम किसी भी को हरा सकती है. यह इस प्रारूप की खूबी है.

The culture that we have built in this team is to play as a team and not focus on individual performances - #TeamIndia Captain Virat Kohli.