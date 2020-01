Ind vs Sl 2nd T20I: टीम इंडिया की नजर होल्कर स्टेडियम में पुराना रिकॉर्ड दोहराने पर, मतलब यह है कि...

भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच रविवार को गुवाहाटी में बारिश और फिर बारसापरा स्टेडियम की बदइंतजामी के चलते रद्द कर दिया गया. अब दोनों टीमें मंगलवार को यहां के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे मैच (Ind vs Sl 2nd T20I) में भिड़ेंगी. गुवाहाटी में सभी को इंतजार था कि जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन के वापसी देखने को मिलेगी लेकिन बारिश और गीली पिच ने इस इंतजार को इंदौर पहुंचा दिया. पहले मैच में भी इन दोनों पर फोकस था और इस मैच में भी यह जारी रहेगा. हां एक अंतर यह आएगा कि बाकी के दो मैचों में टीमों के पास प्रयोग के विकल्प कम हो जाएंगे क्योंकि सीरीज हथियाने के लिए दोनों मैच जीतना जरूरी है.

ऐसे में संजू सैमसन का मैदान पर उतरने का इंतजार बढ़ सकता है. पहले मैच में टॉस हुआ था और टीम में सैमसन को जगह नहीं मिली थी, इस सीरीज की शुरुआत से उम्मीद थी कि श्रीलंका जैसी टीम के साथ सैमसन को मौका दिया जा सकता है. पहला मैच रद्द होने से बाकी के दोनों मैच अहम हो गए हैं और इस लिहाज से हो सकता है कि कप्तान विराट कोहली टीम में प्रयोग न करें. विंडीज को मात दे भारत ने लंबे ब्रेक के बाद वापसी की थी लेकिन मैच नहीं हो पाया जिससे उसे एक और हल्का ब्रेक मिल गया.

