Ind vs Sl 3rd T20I: जसप्रीत बुमराह बड़े रिकॉर्ड को बनाने के एकदम मुहाने पर

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले के जरिए टीम इंडिया में लंबे समय बाद वापसी करने वाले सीमर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के लिए महाराष्ट्र में शुक्रवार को खेले जाने वाला मुकाबला बहुत ही अहम साबित हो सकता है. जसप्रीत बुमराह एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने के मुहाने पर खड़े हैं. बुमराह लंबे समय बाद चोट से वापसी कर रहे हैं. इंदौर में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में बुमराह ने चोट से वापसी करते हुए अपना पहला मैच खेला था. उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा था. उन्होंने चार ओवरों में 32 रन देकर एक विकेट लिया था.

A clinical win, fine performances and a solid team effort. Feels good to be back! ???????? pic.twitter.com/Xm1AM25uWC