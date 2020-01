Ind vs Sl 3rd T20I: कुलदीप यादव ने स्वीकारी अपनी गेंदबाजी को लेकर ये बातें

भारत के चाइनमैन गेंदबाज कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने वीरवार को माना कि 2019 उनके लिए काफी मुश्किल साल रहा और अब वह अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में वे ज्यादा प्रभावी बन सकें. कुलदीप ने यह बात भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को खेले जाने वाले तीसरे टी-20 मैच की पूर्व संध्या पर कही. कुलदीप (Kuldeep Yadav) ने कहा, "अगर मैं सोचूंगा और अपने आप को ज्यादा समय दूंगा तो मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं. साल 2020 में, मैं हर मैच में बेहतर करने की कोशिश करूंगा. आपको अगले मैच में अच्छा करने के लिए अपने आप को समय देना होता है. मैं इस साल मानसिक रूप से ज्यादा तैयार रहना चाहता हूं."

For 2020, Kuldeep Yadav's Strategy To Work On Mistake He Did In 2019 India's chinaman Kuldeep Yadav is finding hard to get wickets against the opponents. The batsmen have clearly known his bowling action, and now, all his cards are open. Kuldeep Yadav ... https://t.co/uKjYMN8W6qpic.twitter.com/5vQXosKnLF