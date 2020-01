Ind vs SL 3rd T20I: शॉर्दूल ठाकुर ने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद जतायी यह इच्छा

श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने वाले शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) का कहना है कि अगर वह नीचे आकर बल्ले से योगदान दे सकते हैं तो यह टीम के लिए काफी अहम साबित होगा. तीसरे मुकाबले में शार्दूल ने आठ गेंदों पर दो छक्कों और एक चौके की मदद से 22 रन बना भारत को 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 201 रनों का विशाल स्कोर देने में अहम भूमिका निभाई. और उन्हें इस प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. और पुरस्कार समारोह के दौरान शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) ने अपनी इच्छा को बयां किया.

