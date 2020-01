Ind vs SL 3rd T20I: कुछ ऐसे भारत ने श्रीलंका को बुरी तरह से रौंद सीरीज पर किया कब्जा

भारतीय क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को यहां महाराष्ट्र क्रिकेट संघ मैदान पर खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले (Ind vs SL 3rd T20I) में श्रीलंका को 78 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप हासिल कर ली. भारत ने दूसरा मैच सात विकेट से जीता था, जबकि पहला मैच बारिश के कारण रद्द रहा था. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने छह विकेट पर 201 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर श्रीलंका को 15.5 ओवरों में 123 रन पर ढेर कर दिया. भारत की श्रीलंका के खिलाफ 19 टी-20 मैचों में यह 13वीं जीत है. भारत से मिले 202 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही टीम ने 26 रन के अंदर ही अपने शीर्ष चार बल्लेबाजों को खो दिया. इन बल्लेबाजों में दानुष्का गुणाथिलका (1), अविष्का फर्नांडो (9), कुसल परेरा (7) और ओशाडा फर्नांडो (2) के विकेट शामिल हैं इसके बाद अगस्त 2018 के बाद से श्रीलंका के लिए अपना पहला टी-20 मैच खेल रहे अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज (31) और धनंजय डि सिल्वा (57) ने पांचवें विकेट लिए 68 रनों की साझेदारी करके श्रीलंका को संकट से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी वाशिंगटन सुंदर ने मैथ्यूज को आउट करके श्रीलंका को हार की ओर धकेल दिया.

मैथ्यूज ने 20 गेंदों पर एक चौका और तीन छक्के जड़े. मैथ्यूज का विकेट 94 के स्कोर पर गिरा. उनके आउट होने के बाद पूरी श्रीलंकाई टीम 15.5 ओवरों में 123 रनों पर ढेर हो गई. धनंजय ने 36 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्का लगाया. मैथ्यूज और डी सिल्वा ही श्रीलंका के लिए दोहरे अंकों में पहुंच पाए. दासुन शनाका ने नौ, वानिंदु हसरंगा ने शून्य, लक्षण संदाकन ने एक, कप्तान लसिथ मलिंगा ने शून्य और लाहिरु कुमारा ने नाबाद एक रन बनाए. भारत की ओर से नवदीप सैनी ने तीन और शार्दुल ठाकुर तथा वाशिंगटन सुंदर ने दो-दो जबकि जसप्रीत बुमराह ने एक विकेट हासिल किया.

