Ind vs Sl 3rd T20I: यह भारतीय टीम खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में, एक बदलाव तय

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा निर्णायक और आखिरी टी20 मुकाबला शुक्रवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (Maharashtra Cricket Association Stadium) में खेला जाएगा. भारत ने मंगलवार को दूसरा मैच 7 विकेट से जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी. ऐसे में निर्णायक मुकाबले पर करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की नजरें लगी हुई हैं, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि टीम विराट एक और सीरीज जीतकर उन्हें नए साल का तोहफा दे. ये करोड़ों क्रिकेटप्रेमी अपनी-अपनी इलेवन का गणित लगाने में भी लगे हुए हैं. चलिए हम बताते हैं कि इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय कप्तान किस इलेवन को मैदान पर उतारने जा रहे हैं.

A clinical performance by #TeamIndia in Indore.



Will the boys clinch the series in Pune? #INDvSLpic.twitter.com/6Hm0jPVYC1