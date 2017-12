खास बातें रोहित ने इंदौर में श्रीलंका को रुला कर रख दिया ! रोहित बन गए साल के सबसे बड़े सिक्सर किंग ! टी-20 में दो शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय

The joint fastest T20I century!



35 balls

11 fours

8 sixes



What an innings! Take a bow Rohit Sharma! #INDvSLpic.twitter.com/qGiyvuqJXe — ICC (@ICC) December 22, 2017

Most sixes across all International formats in a year:



64 ROHIT in 2017

63 AB de Villiers, 2015

59 Gayle, 2012

57 Watson, 2011

56 Afridi, 2005#IndvSL — Bharath Seervi (@SeerviBharath) December 22, 2017

Most SIXES in International cricket by Indians:



337 - MS DHONI*

264 - Sachin Tendulkar

257 - ROHIT SHARMA*

251 - Yuvraj Singh

247 - Sourav Ganguly#INDvSL — Sampath Bandarupalli (@SampathStats) December 22, 2017

Most sixes in an innings for INDIA:



16 - Rohit Sharma vs AUS, 2013 (ODI)

12 - Rohit Sharma vs SL, 2017 (ODI)

10 - MS Dhoni vs SL, 2005 (ODI)

10 - ROHIT SHARMA vs SL, TODAY (T20I)

9 - Rohit Sharma vs SL, 2014#INDvSL#RohitSharma — Mohammad qadirI (@qadirBijnori) December 22, 2017

Game, set and match! #TeamIndia wrap the 2nd ODI with a comprehensive 88-run win. That's all we have from Indore. Over to Mumbai for the finale #INDvSLpic.twitter.com/rOZDDc6ZQT — BCCI (@BCCI) December 22, 2017

श्रीलंका के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा के बल्ले से एक ऐसा तूफान निकला जिसमें श्रीलंकाई पूरी तरह हत्थे से उखड़ गए. केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी के सहयोग से बने विशाल 260 के स्कोर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड बह निकले. चलिए हम आपको बारी-बारी से इन सभी रिकॉर्डों से परिचय करा देते हैं.1. रोहित शर्मा (35 गेंद, बनाम श्रीलंका)1. डेविड मिलर (द. अफ्रीका) (35 गेंद बनाम न्यूजीलैंड)2. आरई लेवी (द. अफ्रीका) (46 बनाम विंडीज)3. केएल राहुल (46 गेंद, बनाम विंडीज)यह भी पढ़ें : IND vs SL: रोहित के तूफानी शतक के बाद कुलदीप-चहल की जोड़ी ने किया कमाल, टीम इंडिया 88 रन से जीती 1. रोहित शर्मा (64, 2017)2. एबी डि विलियर्स (63, 2015)3. क्रिस गेल (59, 2012)4. शेन वॉटसन (57, 2011)5. शाहिद आफरीदी (56, 2005)1. महेंद्र सिंह धोनी (337)2. सचिन तेंदुलकर (264)3. रोहित शर्मा (257*)4. युवराज सिंह (251)5. सौरव गंगुली (247)1. रोहित शर्मा (2 शतक)2. बाकी 70 खिलाड़ी (2 शतक)1. रोहित शर्मा (16, बनाम ऑस्ट्रेलिया, वनडे में, साल 2013)2. रोहित शर्मा (17, बनाम श्रीलंका, वनडे में, 2017)3. महेंद्र सिंह धोनी (10, बनाम श्रीलंका, वनडे में साल 2005)4. रोहित शर्मा (10, बनाम श्रीलंका, टी-20 में, साल 2017)यह भी पढ़ें : IND VS SL: जान लीजिए...यह है केएल राहुल की छक्कों की बारिश का 'सबसे बड़ा राज़' रोहित शर्मा के बल्ले ने इस सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ जमकर आग उगली है. उम्मीद है कि रोहित का यह धमाल तीसरे टी-20 में ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की धरती पर भी जारी रहेगा.