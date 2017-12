The joint fastest T20I century! 35 balls 11 fours 8 sixes What an innings! Take a bow Rohit Sharma! #INDvSL pic.twitter.com/qGiyvuqJXe

Most sixes in an innings for INDIA:



16 - Rohit Sharma vs AUS, 2013 (ODI)

12 - Rohit Sharma vs SL, 2017 (ODI)

10 - MS Dhoni vs SL, 2005 (ODI)

10 - ROHIT SHARMA vs SL, TODAY (T20I)

9 - Rohit Sharma vs SL, 2014#INDvSL