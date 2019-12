Ind vs WI 1st ODI: Bhuvneshwar kumar हुए वनडे सीरीज से बाहर, सूत्रों के अनुसार इस खिलाड़ी को मिल सकती है जगह

विंडीज के खिलाफ रविवार से शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. सूत्रों के अनुसार उसके भरोसेमंद सीमर भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) सीरीज से बाहर हो गए हैं. हालांकि, उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को अभी शामिल नहीं किया गया है. वहीं, बीसीसीआई को भी आधिकारिक रूप से भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) के सीरीज से बाहर होने का ऐलान करना अभी बाकी है. भुवनेश्वर कुमार ने खत्म हुई टी2-सीरीज में वापसी करते हुए टीम मैनेजमेंट को खासा प्रभावित किया था.

Injured Bhuvneshwar Kumar ruled out of ODI series vs West Indies https://t.co/7Fi2r6bbScpic.twitter.com/p4aSuYttBn