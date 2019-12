Ind vs Wi 1st ODI: अब टीम विराट की नजर पहले मैच के साथ ही वनडे सीरीज कब्जाने पर

भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को यहां एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में वेस्टइंडीज (Ind vs Wi) के साथ होने वाले तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखना चाहेगी. भारत ने हाल ही में टी-20 सीरीज में वेस्टइंडीज (India vs West Indies) को 2-1 से मात दी है और अब उसकी नजरें अपने इस फॉर्म को वनडे सीरीज में भी जारी रखते हुए इस सीरीज में भी मेहमान टीम का पत्ता साफ करने पर हैं. सीरीज शुरू होने से पहले ही हालांकि मेजबान टीम को दो बड़े झटके लग चुके हैं. ओपनर शिखर धवन और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) चोटिल होने के कारण पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं. धवन को सूरत में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ घुटने में चोट लग गई थी. धवन की जगह मयंक अग्रवाल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है जबकि भुवनेश्वर कुमार की जगह तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है. अपने इन चोटिल खिलाड़ियों के बावजूद भारतीय टीम अपनी घरेलू परिस्थितियों में बढ़े हुए मनोबल के साथ उतरेगी.

