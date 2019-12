IND vs WI 1st ODI:चेन्‍नई के एमए च‍िदंबरम स्‍टेड‍ियम में रव‍िवार को पहले वनडे मैच (India vs West Indies, 1st ODI) में वेस्‍टइंडीज के श‍िमरॉन हेटमायर ने जबर्दस्‍त पारी खेली और तूफानी शतक जड़ते हुए अपनी टीम की 8 व‍िकेट की जीत में अहम भूम‍िका न‍िभाई. वैसे तो मैच में वेस्‍टइंडीज (West Indies Team) के ल‍िए ओपनर शाई होप ने भी शतक जड़ा लेक‍िन यह हेटमायर (Shimron Hetmyer) की पारी ही थी ज‍िसने भारतीय टीम को बैकफुट पर जाने के ल‍िए मजबूर कर द‍िया. अपनी 139 रन की इस पारी के दौरान बाएं हाथ के बल्‍लेबाज हेटमायर ने 106 गेंदों का सामना क‍िया और 11 चौके व सात छक्‍के जड़े. उनका एक छक्‍का तो इतना लंबा रहा क‍ि गेंद च‍िदंबरम स्‍टेड‍ियम की छत पर जाकर ग‍िरी (Shimron Hetmyer hits a 102 meter six). भारतीय टीम के कप्‍तान व‍िराट कोहली (Virat Kohli) भी इस छक्‍के को हैरान होकर देखते रह गए. इस तूफानी शतक का फायदा हेटमायर को 19 द‍िसंबर को इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग के ल‍िए होने वाली बोली में म‍िल सकता है.

IND vs WI 1st ODI:व‍िराट कोहली ने टीम इंड‍िया की हार का यह बताया कारण...

That's landed at the Marina beach! ° ° ° ° ° ° Take a bow, Hetmyer, 139 (106)! #INDvWI #FriendsTurnFoes pic.twitter.com/8hydgqYDPo

हेटमायर ने भारत के स्‍प‍िनर रवींद्र जडेजा की गेंद पर यह छक्‍का लगाया और गेंद 102 मीटर दूर जाकर ग‍िरी. हेटमायर की पारी का अंत आख‍िरकार तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी ने क‍िया. शमी की गेंद पर इस कैरेब‍ियन बल्‍लेबाज का कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा. हालांक‍ि आउट होने से पहले ही हेटमायर वेस्‍टइंडीज टीम के ल‍िए जीत की राह बना चुके थे.

Hetmeyer has added a few hundred thousand dollars to his Auction Price on the 19th. Audition has gone pretty well thus far. #IndvWI#IPL