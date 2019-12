Ind vs Wi 1st ODI: बैटिंग कोच Vikram Rathour ने बतायी ऋषभ पंत का समर्थन करने की वजह

भारतीय बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का समर्थन करते हुए कहा है कि उनमें ढेर सारी प्रतिभा है. उन्होंने कहा कि पंत अगर एक बार रन बनाना शुरू कर देते हैं तो वह एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएंगे. भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को यहां एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज का सामना करेगी. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इस समय क्रिकेट पंडितों और मीडिया के निशाने पर हैं. पंत उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे है और उनके प्रदर्शन में भी निरंतरता नहीं है.

Rishabh Pant has immense ability, can be an x-factor in Indian team: Vikram Rathour https://t.co/18rAWH1BAYpic.twitter.com/9q5LfGUIKO