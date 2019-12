Ind vs Wi 1st ODI: इसलिए है लक्ष्य के बचाव के दौरान गेंदबाजों में भरोसा, बॉलिंग कोच भरत अरुण ने कहा

भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा है कि बेशक भारत रविवार से विंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज (India vs West Indies) की शुरुआत कर रही हो, लेकिन टीम के दिमाग में अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप (T-20 World Cup) की तैयारियां होंगी. भारत ने हाल ही में विंडीज को तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 2-1 से हराया है. अब दोनों टीमें वनडे सीरीज खेलेंगी. अरुण ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, "आप विश्व कप की तैयारियां काफी पहले से करते हो. आप अलग-अलग तरह के संयोजन परखना चाहते हो. आप अलग-अलग परिस्थतियों में खिलाड़ियों को परखना चाहते हो और तब आप समझते हो कि सर्वश्रेष्ठ क्या है"

