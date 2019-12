Ind vs Wi 1st T20I: शानदार जीत, पर युवराज सिंह ने उठायी टीम विराट पर उंगली

भारतीय क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए पहले पहले टी20 (Ind vs Wi 1st T20) में विंडीज के ऊपर छह विकेट से जीत हासिल की. एक ऐसी जीत, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है. और हर कोई चर्चा कर रहा है विराट कोहली की. निश्चित तौर पर यह जीत विंडीज पर मनोवैज्ञानिक वार जरूर करेगी, जिसका असर आगे के मैचों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने टीम पर निशाना साधा है. और युवराज सिंह की यह आलोचना जायज है. हालांकि ऐसा कभी-कभी ही होता है. और भारतीय टीम में भी आखिर इंसान ही खेल रहे हैं!! उम्मीद है कि टीम इंडिया पर युवराज की बात का असर होगा.

A captain's knock by @imVkohli as India win the 1st T20I by 6 wickets. #INDvWI#TeamIndiapic.twitter.com/osg63znNEn