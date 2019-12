Ind vs Wi 1st T20I: कुछ ऐसे विराट कोहली ने विंडीज से मैच छीन लिया

कप्तान विराट कोहली (नाबाद 94) की बेहतरीन तूफानी पारी के दम पर भारत ने यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए पहले टी-20 मैच में विंडीज द्वारा रखे गए 208 रनों के विशाल लक्ष्य को आसान साबित कर छह विकेट से जीत दर्ज की. भारत की इस जीत में कोहली के अलावा लोकेश राहुल ने भी 62 रनों का योगदान दिया. कोहली का यह टी-20 में सर्वोच्च स्कोर भी है. इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. यह भारत द्वारा टी-20 में हासिल किया गया अभी तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है. इस मैच में 27 छक्के लगे जो किसी भी टी-20 अंतर्राष्ट्रीय में एक मैच में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. कोहली की इस पारी ने शिमरन हेटमायर (56), एविन लुइस (40) और विंडीज के कप्तान केरन पोलार्ड (39) की मेहनत पर पानी फेर दिया.

