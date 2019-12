Ind vs Wi 1st T20I: इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ विराट कोहली पर नहीं, विंडीज कप्तान केरोन पोलार्ड ने कहा

वेस्टइंडीज टीम के नए कप्तान केरन पोलार्ड ने अपने बोर्ड से अपील करते हुए कहा कि वह युवा खिलाड़ियों का साथ दे और उन लोगों से सावधान रहें जो युवा खिलाड़ियों को हताश करना चाहते हैं. विंडीज ने भारत में ही अफगानिस्तान के साथ खेल के तीनों प्रारूपों में सीरीज खेली और अब उनका सामना भारत से होना है. भारत के साथ तीन टी-20 मैचों की सीरीज की शुरुआत विंडीज को शुक्रवार से करनी है. पोलार्ड ने भारतीय टीम की प्रशंसा करते हुए और विराट की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत दुनिया में नंबर एक टीम है. इस टीम में सभी खिलाड़ी अच्छे हैं और हमारा ध्यान किसी एक खिलाड़ी पर नहीं है.

In good spirits and ready to face England U19 in the 1st match of the Tri-Series tomorrow! #WIUnder19#ItsOurGame



Tri Series Schedule https://t.co/r0XOWyNfn6pic.twitter.com/jzfk2r51k6