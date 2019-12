Ind vs Wi 1st T20I: विराट कोहली ने बेहतरीन जीत के बाद युवाओं को दिया बहुत ही खास संदेश

विराट कोहली (Virat Kohli) के क्या कहने !! मैदान हो या मैदान के बाहर का क्षेत्र, जो भी करते हैं, कमाल का करते हैं. और कुछ ऐसा ही विराट कोहली ने शुक्रवार को विंडीज के खिलाफ हैदराबाद में शुक्रवार को खेले गए पहले टी20 (Ind vs Wi 1st T20) मुकाबले में किया. पहले तो उन्होंने गेंदबाजों का बुरी तरह से बैंड बजाया. और फिर मैदान के बाहर युवाओं को वह संदेश दिया, जो उनमें आमतौर पर नजर नहीं ही आता है. वास्तव में, अगर विराट की यह बात दुनिया के तमाम खिलाड़ी और युवा अपना लें, तो क्रिकेट और खूबसूरत हो जाएगी. भारत ने पहले मुकाबले में विंडीज को छह विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.

A captain's knock by @imVkohli as India win the 1st T20I by 6 wickets. #INDvWI #TeamIndia pic.twitter.com/osg63znNEn

दरअसल मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने बातचीत में विराट की प्रशंसा में कहा था कि वह विंडीज क्रिकेट पर बराबर नजर रखते हैं. इस बात का जवाब विराट ने कहा कि ऐसा नहीं है. और एक खास तरह की घटना उनके साथ विंडीज में हुई थी. इसका उन्होंने जवाब देने की कोशिश की. विराट ने कहा कि ऐसा होते रहना चाहिए. यह जरूरी है कि वे आक्रामक क्रिकेट खेलें, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करें.

कोहली (नाबाद 94) की बेहतरीन तूफानी पारी के दम पर भारत ने यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए पहले टी-20 मैच में विंडीज द्वारा रखे गए 208 रनों के विशाल लक्ष्य को आसान साबित कर छह विकेट से जीत दर्ज की. यह भारत द्वारा टी-20 में हासिल किया गया अभी तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है. मैच के दौरान वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज केसरिक विलियम्स और कोहली के बीच कई बार नोंकझोक देखने को मिली.

.@imVkohli on being asked about the 'notebook celebration': "Play hard but respect the opponent" #INDvWI#SpiritOfCricketpic.twitter.com/Yku21Gtht0