Ind vs Wi 1st T20I: विराट कोहली ने टी20 विश्व कप के लिए तेज गेंदबाजी को लेकर दिया बड़ा बयान

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भारत और विंडीज के बीच शुक्रवार से शुरू होने वासी टी20 सीरीज (Ind vs Wi 1st T20I) का आगाज (मैच प्रिव्यू) होने से ठीक एक दिन पहले वीरवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय तेज गेंदबाजी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले को लेकर करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं. सभी उम्मीद कर चल रहे हैं कि इस पहले मुकाबले ही नहीं, बल्कि पूरी सीरीज में बहुत ही रोमांचक क्रिकेट खेली जाएगी.

Virat Kohli ahead of T20i v/s West Indies: For us, it will be more about figuring who can transition into international cricket.Our combination is getting stronger.I think from now on we'll be playing a team which will be close to the team we will be playing in the T20 World Cup. pic.twitter.com/x7rMzGsjI3