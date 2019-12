Ind vs Wi 1st T20I: विराट कोहली ने किया ऋषभ पंत का समर्थन और कारण भी बताया

भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत (RishabH pant) के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है. पूर्व क्रिकेटरों ने ऋषभ पंत की मीडिया से ज्यादा आलोचना की है. यहां तक कि टीम के कोच रवि शास्त्री और बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने भी एक समय पंत के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था. बहरहाल, विंडीज के साथ शुक्रवार को खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले से पहले कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने उनका समर्थन किया है. विराट ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को ऋषभ पंत की काबिलियत में पूरा भरोसा है और हम उनका पूरा समर्थन करेंगे. भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज (Ind vs Wi T20I) खेलनी है जिसका पहला मैच (1st T20) यहां के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा।

