India vs West Indies, 2nd ODI: वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंड‍िया के 'ह‍िटमैन' रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma)ने 159 रन की जबर्दस्‍त पारी खेली. उन्‍होंने अपनी पारी के दौरान 17 चौके और पांच छक्‍के लगाए. रोह‍ित के अलावा उनके सहयोगी ओपनर केएल राहुल ने भी मैच में शतक जमाया. इन दोनों बल्‍लेबाजों की पार‍ियों की बदौलत टीम इंड‍िया 50 ओवर में पांच व‍िकेट पर 387 रन का बड़ा स्‍कोर बनाने में सफल हो गई. रोह‍ित ने आज की पारी के साथ वर्ष 2019 में वनडे में अपना सातवां शतक जड़ा. उन्‍होंने इस मामले में भारत के सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और ऑस्‍ट्रेल‍िया के डेव‍िड वॉर्नर (David Warner) के र‍िकॉर्ड की बराबरी की.

सौरव गांगुली ने वर्ष 2000 और डेव‍िड वॉर्नर ने वर्ष 2016 में सात वनडे शतक लगाए थे. इस सूची में पहले स्‍थान पर मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सच‍िन तेंदुलकर ( Sachin Tendulkar) हैं, ज‍िन्‍होंने वर्ष 1998 में वनडे में 9 शतक जड़ने का कारनामा क‍िया था.

Most 150+ scores in ODIs 8 - Rohit Sharma 6 - David Warner 5 - Sachin Tendulkar/Chris Gayle #IndvWI #IndvsWI

Most sixes in international games in India

187* Rohit Sharma in 116 inns

186 MS Dhoni in 208 inns#IndvWI#IndvsWI