Ind vs WI 2nd T20I: इन बड़ी गलितयों की कीमत भारत ने 8 विकेट से हार के रूप में चुकायी

मेहमान विंडीज टीम ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले (Ind vs WI 2nd T20I) में पलटवार करते हुए भारत को आठ विकेट से हरा दिया. और इसी के साथ ही मेहमानों ने तीन मैचों की सीरीज मे 1-1 की बराबरी कर ली. भारत से जीत के लिए मिले 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों विंडीज ओपनरो ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़कर अच्छी आधारशिला रखी.जहां एक छोर पर विकेट गिरे भी, तो दूसरे छोर पर दूसरे ओपनर लेंडल सिमंस (नाबाद 67 रन, 54 गेंद, 4 चौके, 4 छक्के) ने लगातार एक के बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाना जारी रखा, तो उनके काम को आसान बना दिया विकेटकीपर निकोलस पूरन (नाबाद 38 रन, 18 गेंद, 4 चौके, 2 छक्के) ने. यही वजह रही कि विंडीज ने नौ गेंद बाकी रहते हुए ही लक्ष्य हासिल कर लिया. लेंडल सिमंस को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

