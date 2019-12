Ind vs Wi 2nd T20I: स्थानीय प्रशंसकों को संजू सैमसन के खेलने की उम्मीद, लेकिन...

भारत और विंडीज के बीच दूसरा टी-20 मैच यहां के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच से पहले सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या स्थानीय खिलाड़ी संजू सैमसन (Sanju Samson) को टीम में जगह मिलेगी. सैमसन को बांग्लादेश के खिलाफ भी टी-20 में चुना गया था, लेकिन वह अंतिम-11 में जगह नहीं बना पाए थे. विंडीज सीरीज के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था लेकिन शिखर धवन के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में वापस बुलाया गया. अब चूंकि दूसरा टी-20 सैमसन (Sanju Samson) के घर में ही होना, ऐसे में स्थानीय प्रशंसकों की चाहत है कि सैमसन को मौके मिले और वह इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि सैमसन को रविवार को मौका मिलेगा.

