Ind vs WI 2nd T20I: तो मैच की तस्वीर एकदम उलट होती, शिवम दुबे ने कहा

हरफनमौला खिलाड़ी शिवम दुबे (Shivam Dube) का मानना है कि दूसरे टी-20 मैच (Ind vs WI 2nd T20I) में हारने के बाद भारतीय टीम मुंबई में खेले जाने वाले आखिरी टी-20 मैच में दमदार वापसी करते हुए वेस्टइंडीज पर जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करेगी. भारत ने हैदराबाद में खेले गए पहले टी-20 मैच में विंडीज को मात दे 1-0 की बढ़त ले ली जिसे रविवार को विंडीज ने बराबरी पर ला दिया. विंडीज ने यहां खेले गए दूसरे टी-20 मैच में भारत को मात दे सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. इस मैच में दुबे ने अपने करियर का पहला अर्धशतक जमाते हुए 54 रन बनाए, लेकिन विंडीज के लेंडल समिंस ने 67 रनों की नाबाद पारी खेल अपनी टीम को जीत दिला दुबे के पहले अर्धशतक के जश्न को फीका कर दिया.

