IND vs WI 3rd ODI: टीम इंड‍िया ने वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है. सीरीज के पहले वनडे मैच में वेस्‍टइंडीज ने 8 व‍िकेट से जीत हास‍िल की थी, पहले वनडे में म‍िली इस अप्रत्‍याश‍ित हार के बाद व‍िराट कोहली ब्र‍िगेड ने अपने खेल का स्‍तर ऊंचा उठाया और अगले दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली. कटक में खेले गए तीसरे मैच (India vs West Indies 3rd ODI) में जहां व‍िराट कोहली, रोह‍ित शर्मा और केएल राहुल ने अर्धशतक जमाए, वहीं आख‍िरी क्षणों में रवींद्र जडेजा और शारदुल ठाकुर की जोड़ी ने अहम पार‍ियां खेलते हुए टीम इंड‍िया की जीत सुन‍िश्‍च‍ित की. 'सर' जडेजा (Ravindra Jadeja) ने 31 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाकर भारतीय जीत में अहम भूम‍िका न‍िभाई. जडेजा की इस पारी से भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)के अध्‍यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) भी बेहद प्रभाव‍ित हुए हैं. गांगुली ने कहा क‍ि इस हरफनमौला खिलाड़ी की बल्लेबाजी में सुधार भविष्य में भारतीय टीम के लिए काफी अहम होगा.

Another win @bcci ...congratulations..good performances with the bat in a pressure game..jadeja s improvement with the bat so important ...