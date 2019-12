IND vs WI 3rd ODI: वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ तीसरे और न‍िर्णायक वनडे (India vs West Indies 3rd ODI) में भारतीय टीम ने चार व‍िकेट से जीत हास‍िल की. इस जीत के साथ ही व‍िराट ब्र‍िगेड ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. मैच के वेस्‍टइंडीज के 315 रन के स्‍कोर का पीछा करते हुए एक समय टीम इंड‍िया ने 286 के स्‍कोर पर छठा व‍िकेट गंवा द‍िया था. छठे व‍िकेट के रूप में व‍िराट कोहली के आउट होने से भारतीय खेमे में च‍िंता हो गई थी, लेक‍िन सातवें व‍िकेट के ल‍िए रवींद्र जडेजा और शारदुल ठाकुर ने नाबाद 30 रन जोड़ते हुए टीम को जीत तक पहुंचा द‍िया. रवींद्र जडेजा ने 31 गेंदों पर 39 (चार चौके) और शारदुल ने छह गेंदों पर दो चौकों और एक छक्‍के की मदद से नाबाद 17 रन बनाए. मैच के बाद व‍िराट कोहली (Virat Kohli) ने शारदुल ठाकुर (Shardul Thakur) की बेखौफ बैट‍िंग की जमकर प्रशंसा की और उनकी प्रशंसा में मराठी में ट्वीट भी क‍िया. शारदुल घरेलू क्र‍िकेट में मुंबई की ओर से खेलते हैं.

मराठी में क‍िए गए व‍िराट के इस ट्वीट को लेकर प्रशंसकों की शानदार प्रत‍िक्र‍िया देखने को म‍िली. व‍िराट (Virat Kohli) के इस ट्वीट की तारीफ में फैंस के जवाबी ट्वीट पर भी नजर डाल लीज‍िए..

#ViratKohli always like that kind of Bowlers who can bat a little down the order when #TeamIndia is in trouble. That way @imShard is a deadly combination. I think #ShardulThakur can play more often in the playing XI because of what He did yesterday. #INDvWI