Ind vs Wi 3rd T20: रोहित भाई के शब्दों ने मुझे प्रेरित किया, शिवम दुबे ने कहा

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे (Shivam Dube) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में खेली गई अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी का श्रेय अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को दिया है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शिवम के हवाले से इसकी जानकारी दी है. शिवम दुबे (Shivam Dube) ने दूसरे टी20 मुकाबले में आड़े समय शानदार 54 रन की पारी खेली थी, लेकिन यह पारी टीम इंडिया के काम नहीं आयी और भारत को इस मैच में आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

Congrats Shivam dube for getting your first maiden fifty for Indian team pic.twitter.com/r7Xv2CWJej