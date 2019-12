खास बातें कहा, लगभग हर कोई सीरीज जीत को लेकर आश्‍वस्‍त था खास बात यह है क‍ि भारत ने बेखौफ होकर बैट‍िंग की सभी प्‍लेयर जीत के इरादे से खेल रहे थे, शाबास..

IND vs WI 3rd T20: भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्‍यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में संपन्न टी20 सीरीज में बेखौफ बल्लेबाजी के लिए टीम इंड‍िया की सराहना की है. मुंबई में बुधवार को खेले गए तीसरे टी20 मैच (India vs West Indies 3rd T20) में 67 रन से जीत हास‍िल कर व‍िराट कोहली ब्र‍िगेड ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 के अंतर से अपने नाम की. जीत के बाद सौरव गांगुली ने ट्वीट किया,‘कइयों ने सोचा होगा कि भारत ही सीरीज जीतेगा. जीत हैरानी की बात नहीं है. काबिले तारीफ यह है कि भारत ने जिस तरह से निर्भीक होकर बल्लेबाजी की. कोई टीम में अपनी जगह के लिये नहीं खेल रहा था, सभी जीत के इरादे से खेल रहे थे. शाबास भारत.'

सीरीज जीत के बाद हार्द‍िक पंड्या ने ल‍िया KL Rahul का इंटरव्‍यू, देखें VIDEO

Not many expected india to lose a series .. win was not a surprise .. what will stand out is the fearless batting which all will see in T20 now ..play without fear .. no one plays for his place but plays to win ..well done india @BCCI@imVkohli@JayShah@ImRo45 — Sourav Ganguly (@SGanguly99) December 11, 2019

Fantastic series win for India. Chahar and Shami with their economical spells were outstanding after some outstanding hitting from Kohli, Rahul and Rohit . #IndvWIpic.twitter.com/l6xHkqFkvL — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 11, 2019

Inspite of losing their previous match, losing the toss and dew being a big factor, Team India played their A game in the series decider. They were positive with the team selection, batting and bowling. It was indeed a dominating performance. Congrats on the Series win. #INDvsWI — VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 11, 2019

सीधी सी बात है क‍ि टीम इंड‍िया की सीरीज जीत से कहीं अध‍िक गांगुली उसके खेलने के बेखौफ अंदाज से प्रभाव‍ित हुए हैं (Sourav Ganguly lauds Team India).टीम इंड‍िया के पूर्व क्र‍िकेटर मोहम्‍मद कैफ (Mohammad Kaif)ने भी सीरीज जीत पर टीम इंड‍िया को बधाई दी है. कैफ ने ट्वीट क‍िया-टीम इंड‍िया के ल‍िए शानदार सीरीज जीत. कोहली, राहुल और रोह‍ित की शानदार ह‍िट‍िंग के बाद चाहर और शमी अपने कंजूसी भरे स्‍पैल कमाल के रहे. पूर्व क्र‍िकेटर वीवीएस लक्ष्‍मण (VVS Laxman)ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-प‍िछले मैच में म‍िली हार, टॉस की नाकामी और ओस के बड़े पहलू के बावजूद टीम इंड‍िया ने ए क्‍लास खेल द‍िखाया. टीम के चयन और बैट‍िंग और बॉल‍िंग को लेकर वे पॉज‍िट‍िव रहे. सीरीज जीत पर बधाई.

तीसरे टी20 मैच में पहले बैट‍िंग करते हुए भारतीय टीम के ल‍िए रोह‍ित शर्मा (71), केएल राहुल (91) और कप्‍तान व‍िराट कोहली (70) ने अर्धशतक जमाए. इन बल्‍लेबाजों के योगदान की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर्स में 3 व‍िकेट खोकर 240 रन बनाए. जवाब में वेस्‍टइंडीज टीम 8 व‍िकेट खोकर 173 रन ही बना सकी.(इनपुट:भाषा से भी)

