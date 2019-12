Ind vs Wi 3rd T20: टीम विराट को सीरीज कब्जाने को करना होगा कई पहलुओं पर काम

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक टी-20 मैच (Ind vs Wi 3rd T20) बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास सीरीज जीतने का मौका है, लेकिन चुनौती है पिछली गलतियों से सीख कर निर्णायक मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की. हैदराबाद में भारत ने कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की पारी के दम पर विशाल लक्ष्य को बौना साबित कर जीत हासिल की थी, लेकिन तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे मैच में विंडीज ने हिसाब बराबर कर लिया था. इन दोनों मैचों को अगर देखा जाए तो भारत की सबसे बुरी स्थिति फील्डिंग की रही है. दोनों मैचों में भारत ने कैच छोड़े थे. दूसरे मैच के बाद तो कोहली ने साफ कह दिया था कि इस तरह की फील्डिंग से किसी भी लक्ष्य का बचाव नहीं किया जा सकता. वहीं, लक्ष्य का पीछा करते हुए भी टीम इंडिया की कमजोरी सामने आई है. ऐसे में जाहिर है कि भारत को सीरीज कब्जाने के लिए कई पहलुओं पर काम करना होगा.

We're all set for the series decider at the Wankhede Stadium tomorrow #TeamIndia#INDvWIpic.twitter.com/RXlKWhBqCD