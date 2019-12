Ind vs Wi 3rd T20: इस वजह से Rohit Sharma अभी टी20 वर्ल्ड कप के बारे में सोचना नहीं चाहते

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के बारे में नहीं सोच रहे हैं. इस समय उनका ध्यान बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले आखिरी टी-20 मैच (प्रिव्यू) पर है जो तीन मैचों की सीरीज के विजेता का फैसला करेगा. भारत ने हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की थी. विंडीज ने हालांकि दूसरे मैच में जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से बराबर कर वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले तीसरे मैच को निर्णायक बना दिया है.

