Ind vs Wi 3rd T20I: टीम इंडिया ने दिखाई विराट पावर, आखिरी मुकाबले में विंडीज को पीट कर किया सीरीज पर कब्जा

भारत ने बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीरीज के आखिरी और निर्णायक टी-20 मैच में अपनी काबिलियत का बेहतरीन प्रदर्शन कर वेस्टइंडीज को 67 रनों से हरा तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. हैदराबाद में पहला मैच जीत भारत ने बढ़त ले ली थी जिसे तिरुवनंतपुरम में विंडीज ने बराबर कर दिया था. इसलिए इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज की विजेता बनने वाली थी जो अंतत: भारत बनी. विंडीज के कप्तान केरन पोलार्ड ने टॉस तो जीता, लेकिन गलती भारत को बल्लेबाजी का न्योता देकर कर दी. लोकेश राहुल (91), रोहित शर्मा (71) और कप्तान विराट कोहली (नाबाद 70) की बेहतरीन पारियों के दम पर भारत ने 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 240 रन स्कोरबोर्ड पर टांग विंडीज की चिताएं बढ़ी दीं. यह भारत का टी-20 में तीसरा सर्वोच्च स्कोर भी है. इसके जवाब में विंडीज 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 173 रन ही बना सकी.

It's all over! #TeamIndia beat West Indies in the 3rd T20I to win the series 2-1#INDvWI@Paytmpic.twitter.com/REXorDu5KP