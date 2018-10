IND vs WI 5th ODI: विंडीज की बराबरी, तो विराट के वीरों की सीरीज फतह पर नजर, PREVIEW

खास बातें वीरवार को भारत को चाहिए हर हाल में जीत मैच हारे, तो गई सीरीज हाथ से दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होगा मुकाबला

Here's all the action from the final training session. We are set for the 5th @paytm ODI in #Thiruvananthapuram tomorrow #TeamIndia#INDvWIpic.twitter.com/TjJnuR3gXL — BCCI (@BCCI) October 31, 2018

विराट कोहली के वीर आखिरी वनडे में करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को दिवाली का तोहफा देने के लिए बेकरार हैं.पांचवें मैच में मेजबान टीम सुस्ताते हुए नहीं जाना चाहेगी क्योंकि विंडीज ने दूसरे और तीसरे मैच में जिस तरह की क्रिकेट खेली है उससे भारत के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं. घर में भारत ने बीते कम से कम दो वर्षो में इस तरह की रोचक सीरीज शायद ही खेली हो. विंडीज ने खेल के इस प्रारुप में भारत को पटखनी देने का पूरा माद्दा है और इस बात को उसने साबित किया है इसलिए वह पांचवें मैच में आत्मविश्वास के साथ ही उतरेगी. वेस्टइंडीज अगर भारत को इस मैच में हरा देती है तो वह अक्टूबर-2016 से भारत को घर में वनडे सीरीज में दो हार सौंपने वाली पहली टीम बन जाएगी.भारत को हराना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी तक सभी मैचों में उसकी बल्लेबाजी शानदार रही है। गेंदबाजी में शुरुआती तीन मैचों में उसे निराशा मिली थी, लेकिन चौथे मैच में गेंदबाजों ने दमदार खेल दिखाया था. रोहित ने पिछले मैच में बेहतरीन शतकीय पारी खेली थी तो वहीं अंबाती रायुडू ने चौथे नंबर पर टीम को संभाला था और अपने वनडे करियर का तीसरा शतक भी जमाया था. इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई दोहरी शतकीय साझेदारी के दम पर ही टीम ने विशाल स्कोर खड़ा किया था जिसके सामने विंडीज ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी.कोहली पहले तीन मैचों में शतक ठोक चुके हैं। इस समय उनका बल्ला शानदार चल रहा है और इसलिए विंडीज के लिए वह सबसे बड़ा खतरा हैं. शिखर धवन का बल्ला हालांकि ज्यादा कुछ कर नहीं सका है. भारत की बीते एक साल में सबसे बड़ी चिंता मध्यक्रम और निचले क्रम की विफलता ही रही है. पिछले मैच में शतक लगाने वाले रायडू बीते एक साल में भारत के लिए शीर्ष-3 पर खेलने वाले बल्लेबाजों के अलावा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे. ऐसे में अगर एक बार फिर शीर्ष-3 विफल रहते हैं तो अन्य बल्लेबाजों के ऊपर भार होगा.

It's the last day to Grab your Match Tickets for the 5th ODI between India & Westindies on @PaytmTickets@BCCI — Paytm (@Paytm) October 31, 2018

महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला शांत है. वहीं केदार जाधव लगातार चोटों से जूझ रहे हैं. वह हालांकि पिछले मैच में खेले थे, लेकिन किस हद तक वह टीम को संभाल पाते हैं यह देखना होगा. गेंदबाजी में खलील अहमद ने पिछले मैच में तीन विकेट लेकर काफी प्रभावित किया था। उनके साथ भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जड़ेजा तथा कुलदीप यादव ने अच्छा साथ दिया। टीम में दोनों विभागों में अच्छा किया था इस लिहाज से अंतिम एकादश में बदलाव हो ऐसी संभावनाएं कम ही हैं.वहीं वेस्टइंडीज की बात की जाए तो बल्लेबाजी में उसकी उम्मीदें शाई होप और शिमरोन हेटमायर से हैं. इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर ही मेहमान टीम दूसरा मैच टाई और तीसरा मैच जीतने में सफल रही थी। एक बार फिर कप्तान जेसन होल्डर इन दोनों पर निर्भर होंगे. टीम प्रबंधन को उम्मीद होगी की टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज मार्लन सैमुएल्स का बल्ला भी बोले, गेंदबाजी में टीम केमरन रोच और कीमो पॉल के दम पर है, लेकिन एशले नर्स भारत के लिए सिर दर्द साबित हो सकते हैं. वहीं कप्तान होल्डर के जिम्मे भी बड़ी जिम्मेदारी है. दोनों टीमें इस प्रकार हैं: