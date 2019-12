Ind vs WI 3rd T20I: वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ बुधवार को तीसरे टी20 मैच में केएल राहुल (KL Rahul) टीम इंड‍िया के टॉप स्‍कोरर रहे. उन्‍होंने 56 गेंदों पर नौ चौकों और चार छक्‍कों की मदद से 91 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच रहे. सीरीज में राहुल अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ने में सफल रहे. हैदराबाद में हुए पहले टी10 मैच में भी उन्‍होंने 62 रन की पारी खेली थी. केएल राहुल ने 54.66 के औसत से 164 रन बनाए और वे इस टी20 सीरीज में रनों के मामले में व‍िराट कोहली के बाद दूसरे स्‍थान पर रहे. मैच के बाद टीम इंड‍िया के ऑलराउंडर हार्द‍िक पंड्या (Hardik Pandya) ने राहुल का इंटरव्‍यू ल‍िया. पंड्या का हाल ही में लोअर बैक का ऑपरेशन हुआ है और वे इस समय टीम इंड‍िया से बाहर हैं. भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसका वीड‍ियो अपने आध‍िकार‍िक ट्व‍िटर हैंडल पर शेयर क‍िया है.

