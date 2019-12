India vs West Indies: इंडीज टीम ने सीरीज से पहले मोंटी देसाई को बनाया बैट‍िंग कोच.. हैदराबाद India vs West Indies: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज शुक्रवार से होगा. दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच शुक्रवार, 6 द‍िसंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज (West Indies Team)ने भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की इस सीरीज से पहले मोंटी देसाई ( Monty Desai) को अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है. देसाई को दो साल का अनुबंध दिया गया है और वह शुक्रवार को यहां होने वाले पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पूर्व टीम से जुड़ेंगे. देसाई ने 12 साल के करियर के दौरान अफगानिस्तान, नेपाल, कनाडा, भारत की क्षेत्रीय टीमों और आईपीएल टीमों राजस्थान रायल्स और गुजरात लायंस के साथ कोच की भूमिका निभाई है. इससे पहले वह यूएई की टीम के बल्लेबाजी कोच थे.

Good morning from Hyderabad. Perfect day for training. World T20 Champions West Indies hit the nets at Rajiv Gandhi Stadium

Preparations for 1st T20I vs @BCCI to be played on Friday night

2nd match: December 8 in Thiruvananthapuram

3rd match: December 11 at Wankhede#MenInMaroonpic.twitter.com/Cdxgas4bPO