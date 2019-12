Ind vs Wi ODI: Shikhar Dhawan हो सकते हैं वनडे सीरीज से भी बाहर, ये खिलाड़ी हैं चयन के लिए होड़ में

भारत और विंडीज के बीच बुधवार को खेले जाने वाले तीसरे, निर्णायक और आखिरी टी20 मुकाबले के बीच दोनों देशों के बीच तीन मैचों की ही वनडे सीरीज (Ind vs Wi ODI Series) खेली जाएगी. बहरहाल, सेलेक्टरों और क्रिकेटप्रेमियों के बीच संभावित वनडे टीम को लेकर चिंतन और चर्चा चलने लगी है. सभी अपने-अपने चहेते खिलाड़ियों के बारे में अनुमान लगा रहे हैं. लेकिन एक बात साफ कर दें कि टी20 सीरीज से चोट के कारण बाहर रहे दिल्ली के बयंहत्था बल्लेबाज शिखर धवन वनडे सीरीज में अलग रह सकते हैं. शिखर धवन पिछले दिनों चोटिल हो गए थे और वह टी20 सीरीज से भी बाहर रहे थे.

