Ind vs WI ODI: इसलिए सेलेक्टरों ने मयंक अग्रवाल को दी पृथ्वी शॉ पर वरीयता, वनडे टीम घोषित

अखिल भारतीय चयन समिति ने वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के साथ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है. चोटिल शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की जगह चयनकर्ताओं ने चोटिल शिखर धवन की जगह उम्मीद के अनुसार मयंक अग्रवाल को जगह दी है. मयंक अग्रवाल (Manyank Agarwal) ने हालिया सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. और उनका वनडे टीम में चयन होना स्वाभाविक है.

Mayank Agarwal(in file pic) named as replacement for the injured Shikhar Dhawan in India's squad for the upcoming ODI series against West Indies. pic.twitter.com/T0SNRe1bBe