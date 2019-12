India vs West Indies, 1st ODI: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच चेन्‍नई में हुए पहले वनडे मैच में हालांक‍ि भारतीय टीम (Team India)को आठ व‍िकेट की हार का सामना करना पड़ा लेक‍िन व‍िकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने काफी समय बाद बेहतरीन पारी खेली. पंत ने मैच में 69 गेंदों पर सात चौकों और एक छक्‍के की मदद से 71 रन बनाए. एक अन्‍य युवा बल्‍लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने भी 88 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्‍के की मदद से 70 रन बनाए. पंत की बात करें तो वनडे इंटरनेशनल में उन्‍होंने अपना पहला अर्धशतक बनाया. प‍िछले कुछ समय से वे गैरजिम्मेदाराना तरीके से खेलकर अपना विकेट गंवाने के आरोप झेल रहे थे. मैच के बाद पंत ने कहा कि उन्हें अब समझ में आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ‘स्वाभाविक खेल' दिखाने जैसा कुछ नहीं और हालात के अनुरूप खेलना अहम होता है.

Finally Everyone is shouting Rishabh Pant instead of Dhoni. #KnowledgeableChennaiCrowdpic.twitter.com/mCHLrQzotB