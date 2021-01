Aus vs Ind: नवदीप सैनी सिडनी टेस्ट में करेंगे डेब्यू, गंभीर ने पहचानी थी प्रतिभा

Aus vs Ind: तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini) भारत के 299वें टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिये तैयार हैं. उन्हें चोटिल उमेश यादव की जगह आस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिये अंतिम एकादश में शामिल किया गया है. उमेश मेलबर्न टेस्ट मैच में आस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अपना चौथा ओवर करते समय चोटिल हो गये थे. शार्दुल ठाकुर भी उनकी जगह पर अंतिम एकादश में जगह बनाने के दावेदार थे जबकि टी नटराजन को भी टेस्ट टीम में शामिल कर दिया गया था लेकिन दौरे पर गयी चयनसमिति ने दिल्ली के 28 साल के तेज गेंदबाज सैनी पर भरोसा दिखाया है.

Delighted to see that there is a debut for Navdeep Saini. He has earned it. Like Siraj, he will be a better red ball bowler. Tough on Mayank Agarwal. Hopefully, he will return strongly.