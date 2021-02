दूसरे टेस्ट में भारत की जीत के साथ ही World Test Championship में बदलाव, अब ऐसा है आगे का नया समीकरण

IND vs ENG: दूसरे टेस्ट में भारत को इंग्लैंड से मिली रिकॉर्डतोड़ जीत के 5 अहम कारण

विराट कोहली की टीम डब्ल्यूटीसी चक्र में छठी सीरीज खेल रही है जिसमें उसने 10 मैच जीते है जबकि उसे चार में हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच ड्रा रहा है. ऑस्ट्रेलियाई टीम 69.2 अंक प्रतिशत और कुल 332 अंकों के साथ दूसरे तथा इंग्लैंड की टीम चौथे स्थान पर है. इंग्लैंड के नाम कुल 442 है जो 67 अंक प्रतिशत के बराबर है. सीरीज का तीसरा मैच 24 फरवरी से खेला जाएगा. मोंटेरा मैदान में खेले जाना वाला यह दिन-रात्रि मैच है.

England will have to win the remaining two #INDvENG Tests to make it to the #WTC21 final pic.twitter.com/YW3OTwQKo6

दूसरे टेस्ट में भारत की जीत के साथ ही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की रेस काफी दिलचस्प हो गई है. भारत और इंग्लैंड की टीम के पास अब 2 टेस्ट मैच बचे हैं. भारत की टीम को फाइनल में पहुंचना है तो बचे दोनों टेस्ट मैचों में से एक मैच को जीतना होगा, वहीं इंग्लैंड की टीम को अपने बचे दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे.

What does that #INDvENG result mean for the #WTC21?



