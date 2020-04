मोमबत्ती और दीपक जलाकर क्रिकेटरों ने Coronavirus के खिलाफ के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाई, देखें Photos

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी अपनी और पत्नी अनुष्का शर्मा की दीपक जलाते हुए फोटो पोस्ट की. उन्होंने लिखा, ‘‘एक साथ की गयी प्रार्थना से फर्क पड़ता है. प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रार्थना, एकजुट रहिये. '' उन्होंने लिखा, ‘‘मैंने भगवान से प्रार्थना की कि उन लोगों का पीड़ा खत्म कीजिये जो अपने परिवार के बिना ही जान गंवा रहे हैं, उन जरूरतमंदों के लिये प्रार्थना की जिनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गयी है, उन स्वास्थ्यकर्मियों के लिये जो दिन रात सेवा में लगे हैं और अन्य लोगों का जीवन बचा रहे हैं, उन लोगों के लिये जो अपने भविष्य और नौकरी को लेकर अनिश्चित हैं. '' कोहली ने लिखा, ‘‘इसलिये आज रात मैंने हर किसी के लिये अतिरिक्त प्रार्थना की और पूरे भारत के साथ दीपक जलाये और हम सभी ने एक दूसरे के लिये प्रार्थना की. प्रार्थना कभी भी बेकार नहीं जातीं. ''

भारतीय कोच रवि शास्त्री ने भी स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, ‘‘मैं पुलिस, सुरक्षा बल और राज्य सरकार के नायकों को सलाम करता हूं। हम इस समय टीम की तरह एकजुट हैं. ''

In solidarity with each and every single person who is playing their part. We are all in this together and shall overcome this soon.

