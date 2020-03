Women's T20 WC FINAL:भारतीय टीम के पास इतिहास बनाने का मौका,ऑस्ट्रेलिया के साथ खिताबी भिड़ंत..

Women's T20 World Cup: महिला टी-20 वर्ल्डकप का सेमीफाइनल मैच 8 मार्च (रविवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है, अपने सभी ग्रुप स्टेज के मैच जीतकर भारतीय टीम अंक तालिका में टॉप पर रही. हालांकि सेमीफाइनल मैच बारिश से धुलने के कारण भारतीय टीम सीधे फाइनल में प्रवेश कर गई. वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को बारिश से बाधित मैच में 5 रन से हराकर फाइनल में स्‍थान तय क‍िया. फाइनल में अब दोनों टीमें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर एक-दूसरे के सामने होंगी। इससे पहले भारत ने 2017 में लॉर्ड्स में वनडे वर्ल्डकप का फाइनल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। आपको बता दें कि फाइनल मैच के लिए सारी टिकटें बिक चुकी हैं।

Women's T20 World Cup Final: जानें कब-कहां होगा मैच का Live Telecast

फाइनल से पहले भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, "यह शानदार अहसास है। पहली बार हमें स्टेडियम में 90,000 लोग देखने जा रहे हैं। हम इसे लेकर सकारात्मक हैं। यह सोचना कि वहां रहकर हमें क्या परेशानी आ सकती है, इसके बजाए हम खेल का लुत्फ उठाने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में सोच रहे हैं।"उन्होंने कहा, "एक चीज हमें दिमाग में रखनी होगी। रविवार का दिन नया है और हमें नई शुरुआत करनी है। हमें पहली गेंद से शुरू करना होगा।" दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने कहा, "हमने लीग मैचों में अच्छा किया और हम दोनों टीमें जीतने का दम रखती हैं।"



ऐसे में हर किसी को उम्मीद है कि फाइनल मैच काफी रोमांचक होगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 दफा महिला टी-20 वर्ल्ड कप (Women's T20 World Cup) का खिताब जीतने में सफल रही है, वहीं भारतीय महिला टीम 2009, 2010 और 2018 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी. यानि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम महिला टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल पहली बार खेलने मैदान पर उतरेगी.

भारत की इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

भारत की ओर से एक बार फिर शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और पूनम यादव पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की जिम्मेदारी होगी. शेफाली वर्मा और पूनम यादव का परफॉर्मेंस अब तक अच्छा रहा है. इस पूरे टूर्नामेंट में पूनम यादव ने 4 मैच में 9 विकेट चटकाए हैं. उनका बेस्ट परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ रहा है.ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले ही मैच में पूनम ने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट झटके. भारत की 16 साल की ओपनर शेफाली वर्मा (Shafali Verma) के लिए टी-20 वर्ल्ड कप काफी अच्छा रहा है. वे भारत के तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. टूर्नामेंट के 4 मैच में उन्‍होंने 40.25 की औसत के साथ शेफाली ने 161 रन बनाए हैं.

“It is going to be the most aspirational event on March 8. I think I'm going to be sitting there with tears rolling down from my eyes, saying, ‘We made it.'"@IndraNooyi gets emotional about the #FILLTHEMCG campaign pic.twitter.com/1kz4OgvX1A