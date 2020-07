जब दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों पर लाइव मैच में फेंके पत्थर, फिर तेंदुलकर ने गुस्से में आकर उठा लिया ऐसा कदम..देखें Video

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, मैच के दौरान फेंके गए पत्थर

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 47.2 ओवर में 4 विकेट पर 265 रन बनाए, जिसमें शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने 56 गेंद पर 72 रनों की पारी खेली थी. अफरीदी ने अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्का जमाने का कमाल कर दिखाया था. इसके अलावा इंजमाम-उल हक (Inzmam Ul Haq) 74 रनों पर नाबाद रहे थे. मोईन खान 31 रन पर नाबाद रहे. बता दें कि पाकिस्तानी पारी के दौरान 4 मौकों पर दर्शक दिर्घा से भारतीय फील्डरों पर पत्थर फेंके गए थे. ऐसे में भारत के कप्तान सचिन (Sachin Tendulkar) काफी नाखुश हुए और उन्होंने इसकी शिकायत मैच रैफरी से की. उस मैच में मैच ऱैफरी की भूमिका रंजन मदुगले ने निभाई थी. ऐसे में जब दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों पर पत्थर फेंकना नहीं रोका तो सचिन ने रंजन मदुगले से बात की और कहा कि वो अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए आगे मैच नहीं खेल सकते हैं. बाद में सभी भारतीय खिलाड़ी मैदान से बाहर पवेलियन में पहुंच गए. जिसके कारण पाकिस्तानी पारी को रोक दिया गया.

भारत को मिला 47 ओवर में 266 रन बनाने का टारगेट, गांगुली ने खेली तूफानी पारी

भारत की ओर से सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और 96 गेंद पर 89 रन बनाए जिसमें 11 चौके जड़े. गांगुली के अलावा विनोद कांबली ने 76 गेंद पर 53 रनों की पारी खेली. इन दो बल्लेबाजों के अलावा रोबिन सिंह (Robin Singh) ने 32 गेंद पर 31 रन और सबा करीम ने 32 गेंद पर 26 रन बनाकर मैच को लक्ष्य के करीब पहुंचाया.

Remember This? #OnThisDay in 1997, Rajesh Chauhan's SIX steals a win for India v Pakistan in Karachi.



Commentators - @GeoffreyBoycott & @bhogleharshapic.twitter.com/IJV9rNIO72