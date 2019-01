भारत विश्व कप से पहले खेलेगा दो आधिकारिक प्रैक्टिस मैच

विश्व कप की (World Cup 2019) तैयारियों के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ दो आधिकारिक अभ्यास मैच खेलेगी. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (#ICC,आईसीसी) ने वीरवार को इसकी घोषणा की. विश्व कप में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें टूर्नामेंट से पहले इंग्लैंड के चार स्थलों पर दो-दो आधिकारिक मैच खेलेगी. इन मैचों के लिए टिकट और प्रसारण की घोषणा अप्रैल में जारी होगी.

Another Trophy in the cabinet. 2-1 Jai Hind #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/oq101deoed

बयान के अनुसार, इंग्लैंड के चार आधिकारिक आयोजन स्थल ब्रिस्टल कंट्री ग्राउंड, कार्डिफ वेल्स स्टेडियम, हैम्पशायर बॉल और द ओवल पर 24 से 28 मई के दौरान पांच दिनों तक ये अभ्यास मैच खेले जाएंगे.अभ्यास मैच 50 ओवरों का होगा लेकिन इसे वनडे का आधिकारिक दर्जा नहीं मिलेगा. मैच के दौरान टीमें अपने सभी 15 खिलाड़ियों को क्षेत्ररक्षण के लिए मैदान में उतार सकती है. अभ्यास मैच के तय कार्यक्रम के अनुसार, 24 मई को ब्रिस्टल में पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से और वेल्स में श्रीलंका का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा.

The warm-up fixtures for #CWC19 have been announced!



More details https://t.co/KxaiQhY1sIpic.twitter.com/KuDJEASopJ