कोरोनावायरस के खौंफ के बीच खुशखबरी, भारतीय महिला टीम ने किया वर्ल्ड कप 2021 में क्वालीफाई

गौरतलब है कि टी-20 वर्ल्डकप 2020 (ICC world Cup) के सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द हुए थे जिसके कारण भारत सीधे फाइनल में पहुंच गया था. जिसके बाद आईसीसी की काफी आलोचना हुई थी. इसी को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी (ICC) ने नॉकआउट मैचों के लिए रिजर्ड डे रखने का ऐलान किया है. 2020 टी-20 वर्ल्डकप में भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंची थी. पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस शानदार रहा था लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. वहीं भारतीय टीम साल 2017 वर्ल्डकप में फाइनल तक पहुंची थी. इसके अलावा आईसीसी महिला चैंपियनशिप के दौरान भारतीय महिला टीम ने अबतक कुल 21 मैच खेले हैं जिसमें 10 मैचों में जीत और 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था.

UPDATE: India qualify for the ICC Women's Cricket World Cup 2021 to be played in New Zealand. #TeamIndia



Details: https://t.co/K8692jvQsKpic.twitter.com/OL5i4nbEHA