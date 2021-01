AUS vs IND: चौथे टेस्ट में इस प्लेइंग XI के साथ उतर सकती है भारतीय टीम, 2 बदलाव होने की संभावना

खास बातें सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 15 जनवरी से खेला जाएगा

सीरीज 1-1 की बराबरी पर, तीसरा टेस्ट मैच ड्रा रहा था

भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी हुए चोटिल

Aus vs Ind 4th test: चोटों की समस्याओं से जूझ रही भारतीय टीम ने बुधवार को यहां गाबा (The Gabba in Brisbane.) में अपने पहले अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया और उसे आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में 11 (India's Predicted Playing XI for 4thTest) फिट खिलाड़ियों को उतारने की उम्मीद है. सिडनी में तीसरे टेस्ट में पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अंतिम टेस्ट से बाहर हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah ) अब भी ट्रेनिंग सत्र के लिये भारतीय टीम के साथ हैं. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कप्तान अजिंक्य रहाणे और अन्य को उनकी ट्रेनिंग किट के साथ देखा गया. बुमराह ने हालांकि अभ्यास करने के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हुए थे और वह गेंदबाजी कोच भरत अरूण के साथ चर्चा कर रहे थे. ब्रिसबेन में चौथे टेस्ट से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम ‘मिनी अस्पताल' लगने लगा है. कोच रवि शास्त्री और कप्तान अजिंक्य रहाणे के सामने समस्या फिट 11 खिलाड़ियों को एकत्र करने की है क्योंकि चोटिल खिलाड़ियों की सूची में मयंक अग्रवाल और जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल हो गया है. चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को नेट में गेंदबाजी करते हुए देखा गया.