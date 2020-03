भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दोनों वनडे मैचों को किया गया रद्द

India vs South Africa ODIs: देशभर में फैले कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दोनों वनडे मैचों को रद्द कर दिया गया है. गौरतलब है कि दूसरा वनडे मैच लखनऊ में 15 मार्च को लखनऊ में तो वहीं तीसरा वनडे मैच कोलकाता में 18 मार्च को खेला जाना था. इससे पहले खबर ये थी कि दोनों वनडे मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे.सीरीज का पहला वनडे मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. कोलकाता में होने वाले अंतिम वनडे को लेकर स्थिति साफ नहीं थी लेकिन बीसीसीआई ने शुक्रवार को स्थिति साफ करते हुए कहा कि अब यह वनडे सीरीज नहीं खेली जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस COVID-19 के कारण आईपीएल को भी 15 अप्रैल तक स्थिगित कर दिया गया है. पहले यह टूर्नामेंट 29 मार्च से होना था. बता दें कि भारत में फिलहाल 74 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

India South Africa series also called off so no matches in Lucknow and Kolkata @BCCI@BCCIdomestic