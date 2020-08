भारत में अगले साल होगा टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन, आईसीसी का ऐलान

भारत ने शुक्रवार को टी20 विश्व कप 2021 के मेजबानी के अधिकार बरकरार रखा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इस साल स्थगित हुआ यह टूर्नामेंट अब 2022 में होगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने बोर्ड की बैठक के बाद यह घोषणा की. आईसीसी ने एक विज्ञप्ति में कहा ,‘‘ आईसीसी आज इसकी पुष्टि करती है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित हुआ टी20 विश्व कप 2020 अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा. भारत में टी20 विश्व कप 2021 पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा.' आईसीसी ने यह भी कहा कि अगले साल न्यूजीलैंड में होने वाला महिलाओं का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कोरोना महामारी के व्यापक प्रभावों के कारण फरवरी मार्च 2022 तक स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा अगले साल होने वाला महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च 2022 तक स्थगित करने का फैसला लिया गया है.

