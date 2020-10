Aus Vs India: भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के शेड्यूल का ऐलान, जानिए कब-कहां और किस समय खेले जाएंगे मैच, पूरी डिटेल्स

India Tour of Australia 2020-21 Schedule: ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, वहीं अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पूरे सीरीज के शेड्यूल की घोषणा कर दी है. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सबसे पहले वनडे मैच खेलेगी, इसके बाद टी-20 सीरीज और फिर आखिर में टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 टी-20, 3 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. भारतीय टीम का पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाएगा. यह टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट का ऐतिहासिक टेस्ट मैच साबित होने वाला है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 दिसंबर को एडिलेड में पहला टेस्ट मैच खेलेगा जो डे-नाइट होगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ पहली बार भारतीय टीम डे-नाइट टेस्ट मैच खेलने वाली है. टेस्ट सीरीज का दूसर टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा जो मेलबर्न क्रिकेट गाउंड पर 26 दिसंबर से शुरू होगा. टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच अगले साल 2021 में 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाएगा. सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 15 से 1 जनवरी के बीच गाबा, ब्रिसबेन में खेला जाएगा. कोरोना काल में भारतीय टीम पहली बार कोई इंटरनेशनल सीरीज खेलने वाली है.

कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया था. जिसमें रोहित शर्मा का नाम शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उनके बारे में लोग ट्विटर पर जमकर कमेंट करने लगे, बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि रोहित शर्मा चोटिल हैं, जिसके कारण उनके नाम को टीम में शामिल नहीं किया गया है. लेकिन बीसीसीआई मेडिकल टीम रोहित के चोट पर नजर बनाए हुए हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट, वनडे और टी-20 का पूरा शेड़्यूल

पहला वनडे - 27 नवंबर, ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, समय भारत के समयानुसार- सुबह 9.10 am

दूसरा वनडे - 29 नवंबर- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, समय भारत के समयानुसार- सुबह 9.10 am

तीसरा वनडे - 2 दिसंबर- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, मानकुआ, ओवल, समय भारत के समयानुसार- सुबह 9.10 am

टी-20 सीरीज

पहला टी 20 - 4 दिसंबर- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, मानकुआ, ओवल, समय भारत के समयानुसार- 1.40 pm

दूसरा टी 20 - 6 दिसंबर- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, सिडनी, भारत के समयानुसार- 1.40 pm

तीसरा टी 20 - 8 दिसंबर- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, सिडनी, भारत के समयानुसार- 1.40 pm

टेस्ट सीरीज

पहला टेस्ट - दिसंबर 17-21 (डे-नाइट)- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पहला टेस्ट, भारत के समयानुसार- सुबह 9.30 am

दूसरा टेस्ट - 26 से 30 दिसंबर- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, भारत के समयानुसार सुबह 5 am

तीसरा टेस्ट - जनवरी 7-11: तीसरा टेस्ट मैच, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, भारत के समयानुसार सुबह- 5 am

चौथा टेस्ट- 15-19 जनवरी- ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, चौथा टेस्ट मैच, ब्रिस्बेन, भारत के समयानुसार 5.30 am

