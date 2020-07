सौरव गांगुली बोले- ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाएगी भारतीय टीम, लेकिन खिलाड़ियों को दो हफ्ते तक नहीं किया जाए क्वारेंटाइन

भारत को इस साल होने वाले इस दौरे पर चार टेस्ट की श्रृंखला खेलनी है जिसमें दिन-रात्रि टेस्ट भी शामिल है. गांगुली ने इंडिया टुडे के शो ‘इंस्पिरेशन' पर कहा, ‘‘हमने उस दौरे की पुष्टि कर दी है. दिसंबर में हम जा रहे हैं। हम सिर्फ इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि पृथकवास के दिनों में कुछ कमी की जाएगी. उन्होंने कहा, ‘‘क्योंकि हम नहीं चाहते कि खिलाड़ी इतनी दूर जाएं और दो हफ्ते तक होटल के कमरों में बैठे रहें. यह बेहद अवसादपूर्ण और निराशाजनक होता है.

Virat Kohli, What A Player. Virat has set standards very high. They set the Bar very high. Virat Kohli says that you don't go for playing well or good, you go for the Wins in AUS or other Overseas.



